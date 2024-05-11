Engelliler Haftası Etkinlikleri Erzincan'da Düzenlendi

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde hizmet alan engelli bireyler için 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebeti dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Engelli bireylerin yaşam sevinçlerini artırmak, doğa ile baş başa vakit geçirmelerini sağlamak için Esentepe mevkiinde piknik ve çeşitli oyunların oynandığı, eğlenceli anların yaşandığı programda, engelli bireyler doyasıya eğlendi.

10-16 Mayıs Engeliler Haftası dolayısıyla günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştiren İl Müdürü Serdar Demirci, "Aile ve Sosyal Hizmetler ailesi olarak kuruluşlarımızda kalan engelli, yaşlı, çocuk ve kadın bireylerimizin temel ihtiyaçlarının karşılanması, hayati döngülerinin sağlanması, fiziki kısıtlamalar dolayısıyla kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlarımızın tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin yürütülmesi noktasında hayati öneme sahip olan kuruluşlarımızda mesai mefhumu gözetmeksizin tüm imkanlarımızla sizlerin her zaman yanınızdayız." dedi

Programın sonunda İl Müdürü Serdar Demirci, yaklaşan 12 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla, engelli bireyler ile her zaman yakından ilgilenen kadın personellerin Anneler Gününü de tebrik ederek hediye takdim etti. - ERZİNCAN