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Engelli Çalışma Grubu Engelliler Haftası'nda Farkındalık Oluşturdu

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Edirne Kent Konseyi Engelli Çalışma Grubu, Engelliler Haftası dolayısıyla açıklama yaparak engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekti ve toplumsal farkındalık çalışmalarının arttırılması gerektiğini vurguladı.

(EDİRNE) - Edirne Kent Konseyi Engelli Çalışma Grubu, "Engelliler Haftası" nedeniyle açıklama yaptı. Engelli bireyler, farkındalık yaratmak için hep birlikte yüzlerine maske taktı. Çalışma Grubu Sözcüsü Nilüfer Sivrikaya Tokgöz,  engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekti. Tokgöz, "Engelli bireylerin kabulünü ve desteklenmesini sağlamak için sadece Engelliler Haftası değil yılın tamamında engelli bireylerin yaşadığı zorluklar ve hakları konusunda toplumsal farkındalık çalışmaları arttırmalı ve yaygınlaştırılmalıdır" dedi.

Edirne Kent Konseyi Engelli Çalışma Grubu, bugün Engelliler Haftası nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamaya çok sayıda sivil toplum örgütü de destek verdi. Engelli bireyler, farkındalık oluşturmak için hep birlikte maske taktı.

"BİRLİKTE ÇALIŞMAYI TALEP EDİYORUZ"

Engelli Çalışma Grubu Sözcüsü Nilüfer Sivrikaya Tokgöz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Engelli bireylerin kabulünü ve desteklenmesini sağlamak için sadece Engelliler Haftası değil yılın tamamında engelli bireylerin yaşadığı zorluklar ve hakları konusunda toplumsal farkındalık çalışmaları arttırmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Toplumsal farkındalığın artırılması, ayrımcılığı azaltmak ve engelli bireylerin kabulünü ve desteklenmesini sağlamak için sadece Engelliler Haftası değil yılın tamamında engelli bireylerin yaşadığı zorluklar ve hakları konusunda toplumsal farkındalık çalışmaları arttırmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Engelli bireylerin insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürülebilmesi için devlet ve toplum olarak hepimize düşen ortak görevler olduğu bilinciyle engelli bireyleri hayatın her alanına ve sürecine dahil etmek, desteklemek ve teşvik etmek, ihtiyaç duydukları hizmetleri en etkin ve hızlı bir şekilde sunmak, onların sorunlarını önceleyip çözmek, hizmet sunum mekanizmalarını buna uygun hale getirmek ve sosyal hayata katılımlarında destek olmak için birlikte çalışmayı talep ediyoruz."

"BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR"

Engelli birey Mübessel Yolalmaz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yaşamak bütün zorluklara rağmen çok güzel. Kimse bize altın tepside bir hayat vadetmez. O yüzden bizler savaşarak söke söke alacağız yaşam hakkımızı. Normal insanlar gelecek nesillere iyi ve güzel bir dünya bırakalım, çocuklarımız daha rahat yaşasınlar diye uğraşıyorlar. Bizler de gelecek nesilde engelli olarak yaşamak zorunda olacak kardeşlerimize engelsiz bir dünya bırakmak için taşın altına elimizi koyalım. Birlikten kuvvet doğar."

Kaynak: ANKA / Yerel

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