Üye Girişi
Haberler

Engelliler Haftası Kutlamaları Kütahya'da Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engelliler Haftası nedeniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren, Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi ve Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu. Ziyarette, engelliler haftası kutlandı ve sporcular tebrik edildi.

Engelliler Haftası nedeniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren, Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi ve Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu.

Prof. Dr. Zeren, engelliler haftasını kutlayarak sporcuları tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Zeren'e, KSBÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay ve Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özyurt da eşlik etti.

Ziyarette, Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Kasal, Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Hatice Yakar ve sporcular yer aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engelliler Haftası Kütahya Rektör Spor Yerel Sağlık Spor Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

 İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title