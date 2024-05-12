Üye Girişi
Haberler

Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına dair toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını açıkladı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Mayıs ayına dair toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklama yaptı. Aktaş, yaklaşık 2,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar TL engelli aylıklarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Mayıs ayı için toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Ekonomi Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title