Engelli Hayvanlar İçin Defile Düzenlendi

Ankara'da, 6 Şubat depremlerinde enkazdan çıkarılan, çeşitli kazalar ya da insan şiddeti sonucu engelli kalan kedi ve köpekler, düzenlenen defilede kendileri gibi engelli patili dostlarının tedavileri için mankenler eşliğinde podyumda yürüdü.

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli'nin girişimiyle, çeşitli dernek ve hayvanseverlerin katkılarıyla hayvana şiddet ve engelli hayvanlara farkındalık yaratmak için "Engelimiz Kalmasın" sloganıyla İncek'te defile düzenlendi.

Trafik kazası, deprem, insan şiddeti gibi nedenlerle engelli kalan 8 köpek ile 2 kediye kendileri için özel tasarlanan kıyafetler giydirildi, tüylerine bakım yapıldı.

Hayvanseverler tarafından özenle hazırlanan engelli hayvanlar, mankenlerin eşliğinde podyumda yürüdü.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği, spor ve sanat camiasının da destek verdiği engelli hayvanların defilesine yapılan bağışlar, çeşitli dernekler aracılığıyla engelli ve hasta hayvanların tedavilerinde kullanılacak.

Yağmur Denli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda engelli hayvanlarla ilgili ciddi bir artışın olduğunu ancak sahiplenme ve tedavi konusunda geri kalındığını söyledi.

Denli, hayvanseverlerin sponsor olduğu etkinlikte, organizasyona harcanacak paranın da bu şekilde hayvanlar için kullanılmasını sağladıklarını kaydetti.

"Amacımız engelli hayvanlara farkındalık yaratmak"

Denli, "Türkiye genelinde ünlü insanlar, siyasi isimler destek verdi. İlk amacımız engelli hayvanlara farkındalık sağlamak, ikinci amacımız da sahipsiz engelli ve hasta hayvanlara destek çıkmak. Bunun için de yasal bir dernekle anlaştık, yapılan bağışlar oraya gidiyor, hayvanların tedavileri, mama masrafları için kullanılacak." diye konuştu.

Denli, defilede 6 Şubat depremlerinde enkazdan çıkartılan, silahla vurulan, trafik kazası sonucu sakat kalan, gördüğü şiddet üzerine görme engelli olan Türkiye'nin farklı yerlerinden kurtarılan hayvanların yer aldığını söyledi.

"Günün yıldızı onlar"

Podyumda yürüyen engelli hayvanları sahiplendirmek için de çaba harcadıklarını anlatan Denli, "Buradaki kedi ve köpekleri takip şartıyla sahiplendirmek istiyoruz. Bugün onların günü, özel kostümler dikildi, tüy bakımları, taramaları yapıldı. Podyuma çıkarak yürüdüler, bir süre sonra poz vermeye de başladılar. İlgi onlarındı, günün yıldızı onlar." ifadelerini kullandı.

Denli, engelli hayvanların tedavileri için onlara şans tanınması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz kaza sonrası aslında hepimiz bir engelli adayıyız. Onların yerinde olsalardı ne hissederlerdi ya da sevdikleri insanlar onlardan vazgeçselerdi ve hiçbir şans tanımasalardı ne hissederlerdi? Bence insanlar bunu düşünürseler, engelli canların da sonuna kadar şanslarını değerlendirmek isteyeceğini düşünüyorum. Son zamanlarda hayvana şiddetin arttığını görüyoruz, bunun en büyük nedeni yaptırımının olmaması, onları hediye, süs eşya olarak görüyorlar. İnsanların öncelikle bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Asıl kolay olan öldürmek ve vazgeçmek, denemeden bilemezsiniz. Tedavi sürecinde çok fazla yanıt alınabiliyor. Onların engelinin kaldırılması tamamen bizim kalplerimizdeki engelin kalkmasıyla alakalı."

"Defilede yer alanların çoğu sokak hayvanı"

Patipark Hayvanseverler Derneği kurucusu Hülya Akçal da engelli hayvanlara farkındalık yaratmak için organizasyonun yapıldığını söyledi.

Yaşam alanlarında onlarca engelli hayvan bulunduğunu ama psikolojilerinin kalabalık ortamlara hazır olmadığı için temsilen az sayıda hayvanla organizasyonu yapmaya karar verdiklerini anlatan Akçal, "Bunların çoğu sokak hayvanı, onları sevmeyen insanların şiddetine maruz kalan hayvanlar, trafik kazaları sonucu engelli kalan hayvanlar var, onları alıp klinikte tedavi edip, yaşam alanlarımızda hayatlarını sürdürmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Hayvanlara yönelik şiddete dikkati çeken Akçal, şunları söyledi:

"İnsan olarak bir canlının yaşam hakkına saygı varsa içimizde, zaten bu hayvanların başına hiçbir şey gelmez. Her şeyin temeli onların yaşam hakkına saygı duymak. Kanun yapıcıların kesinlikle bu canları mal saymamaları lazım. Bir kanun çıktı ama sadece sahipli hayvanlar için, o da çok az bir ceza. Başına vurularak öldürülen kedi, camdan atılan hayvanlar için bir ceza yok. Bu şiddeti uygulayanlara bir ceza olmalı."

Engelli hayvanların uyutulmaması, tedavi hakkının tanınması gerektiğini vurgulayan Akçal, "Bizim derneğimizde de 'bu kadar yürüyecek, ancak sürünebilir' denilen birçok köpeğin tedavi sonucu yürüdüğüne onlarca kez şahit olduk." sözlerine yer verdi.