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Kırşehir'de Engelliler İçin Ücretsiz Tamir Merkezi

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Kırşehir'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan Engelsiz Bakım Onarım Merkezi, engellilerin araç ve gereçlerini ücretsiz tamir ediyor. Öğretmen ve öğrenciler, elektrikli ve mekanik araçların bakım ve onarımını yapıyor.

Kırşehir'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğretmen ve öğrenciler, okul bünyesinde oluşturulan "Engelsiz Bakım Onarım Merkezi"nde engellilerin araç ve gereçlerini ücretsiz tamir ediyor.

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talimatlarıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan "Engelsiz Bakım Onarım Merkezi"nde engelliler, arızalı olan her türlü araç ve gereçlerinin tamirini ücretsiz yaptırabiliyor.

Öğretmen ve öğrenciler, engellilerin elektrikli ve mekanik araçlarıyla koltuk değneklerinin bakım ve onarımını yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, AA muhabirine, engellilerin mağdur olmaması için başlattıkları uygulamanın onları da çok mutlu ettiğini söyledi.

Engellilerin araç ve destek malzemelerindeki sorunları çözebilecekleri imkanının meslek lisesinde bulunduğunu ifade eden Gülşen, meslek liselerinde bulunan elektrik, elektronik, mekanik, metal gibi bölümlerin bu imkanı sağlandığını belirtti.

Yaklaşık 1 ay önce başlayan hizmetten 70'in üzerinde engellinin faydalandığını dile getiren Gülşen, şunları kaydetti:

"Bizim burada en büyük kazancımız onlardan aldığımız hayır duasıdır. Ahiliğin içerisinde iyilik, dürüstlük, yardımlaşma, dayanışma vardır. Bunları da kapsayacak şekilde kısmen Ahilik projesi olarak da değerlendirilen bir çalışma oldu. Bizim hedefimiz, iyiliğin bulaşıcı ve Ahiliğin de bir iyilik hareketi olmasıdır. Engellilerimizden çok güzel geri dönüşler, onlardan hayır dualar alıyoruz. Şu ana kadar akülü ve tekerlekli sandalyeler ağırlıklı olmak üzere çok kısa sürede 70'i geçen engellimizin ihtiyaçlarını karşılamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Elektrik Elektronik Bölümü Şefi öğretmen Remzi Duru da engellilerin araçlarında problem yaşadıkları akü, ekran, joystick kısımlarındaki arızaları giderdiklerini anlatarak, "Bu konuda zorluk çektiklerini ifade ediyorlardı. Bizim bu merkezimiz onlar için de bir mutluluk kaynağı oldu. Buradan memnun ayrılıyorlar. Öğrencilerimiz de bu işin içinde oluyor, onlar da tecrübe kazanıyor, çözüm yollarını öğreniyorlar." dedi.

"Buraya gelen aracı komple elden geçiriyoruz"

Makine Teknolojisi Bölümü Şefi Muharrem Yalçın ise mekanik anlamdaki sorunları çözüme kavuşturduklarını belirterek, "Araçların yürüyen aksamları, teker, direksiyon, ayak basma noktaları, kol ve koltuk bölümleri gibi yerler ile gevşeyen vidaları onarıyoruz. Aslında buraya gelen aracı komple elden geçiriyoruz. Onların göremediği problemleri de tespit edip sıkıntılarını gideriyoruz. İmkanlarımızla problemleri en fazla 1-2 saat içinde çözmüş oluyoruz." diye konuştu.

10. sınıf öğrencisi Osman Kaan Sarı da engelli vatandaşların araçlarını daha iyi kullanabilmeleri için öğretmenleriyle tamir ettiklerini dile getirdi.

"Devletimize bu imkan için çok teşekkür ediyoruz"

Bedensel engelli Demet Şenlik ise "Kırşehir'de böyle bir hizmetin olmasından çok mutluyuz. Devletimize bu imkan için çok teşekkür ediyoruz. Arabamın elektrik aksamında bir sıkıntı vardı, burada hocalarımız çözdü, tekerlerini yağladılar. Buraya üçüncü gelişim. Hiç bir ücret almadan güler yüzle karşıladılar, hepsine teşekkür ederim." dedi.

Bedensel engelli Fehmi Arısoy da aracının ekranındaki sorunun kısa sürede giderildiğini vurgulayarak, "Aküde de bir temassızlık vardı, onu da hallettiler. Böyle bir uygulama için öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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