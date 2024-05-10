Kırşehir'de Özel İhtiyaçlı Bireylerin 'Sessiz Yürüşü'ne Polis Sirenleriyle Destek

Kırşehir'de, özel ihtiyaçlı bireylerin 'Sessiz Yürüşü'ne polis siren sesleriyle destek sundu.

Askerlik şubesi kavşağında başlayan yürüyüş Cacabey Meydanı'nda çelenk sunumu töreniyle devam etti. Programda konuşan Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan; özel bireylerin şartlarının iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların kamu kurumları tarafından yapıldığını söyledi. Konan açıklamasında; "Bu bir kutlama haftası değil, bizim için farkındalık haftası. Engelli bireyler ve ailelerinin hayatlarını nasıl kolaylaştıracağımız çalışmalarını yürütüyoruz. Amacımız var olan hayat standartlarını yükseltmek" dedi. 'Engelliler Haftası' nedeniyle düzenlenen sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları tarafından desteklenen yürüyüşte farkındalık oluşturmak adına ve toplumsal duyarlılık için polis ekipleri de siren çaldı.

Program; Cacabey Meydanı'nda gün boyunca açık kalacak stantta ikramlar ve davul zurna gösterileriyle devam edecek. - KIRŞEHİR