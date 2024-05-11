İdlib'de Engelli Bireyler Toplumsal Farkındalık Eylemi Düzenledi

? Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki engelli bireyler, toplumsal farkındalık eylemi düzenledi.

İdlib ilinin batısındaki Salkin ilçesinde bir grup engelli birey basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, yerel yetkililerden, engelli bireylerin haklarını korumak ve onların topluma entegrasyonlarını desteklemek için adımlar atmaları talep edildi.

Doğuştan engelli Ömer Hüseyin, AA muhabirine, sorunlarını, karşılaştıkları zorlukları ve acılarını duyurmak için basın açıklaması düzenlediklerini söyledi.

Engellilere iş fırsatı sağlanması gerektiğini belirten Ömer, "Engellilerin günlük hayatta karşılaştığı sorunların çözülmesini talep ediyoruz." dedi.

İdlib'de engellilere yönelik yeterince çalışmalar yapılmadığını dile getiren Abdulkadir Aaid de engelliler yokmuş gibi davranılmasını istemediklerini anlattı.

Engellilerin, her şeye ulaşımının daha kolay olması gerektiğini vurgulayan Aaid, "Hastanelerde, resmi binalarda ve yollarda engellilere yönelik çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Motosiklet tamiri yaparak hayatını devam ettirdiğini ancak engelli bireyin çoğunun işsiz olduğu aktaran Aid, "Engelliler, nasıl yaşayacak. Engelli diye dilenmesi mi gerekiyor. Engelli diye sürekli zekat almak veya yardım almak zorunda olmamalılar." ifadelerini kullandı.

Aid, engellilerin haklarının korunması ve onlara çalışma imkanları sağlanması gerektiğinin altını çizerek, "İdlib'de engelli bireyler tek çatı altında toplanmalı. İsteklerimizin kabul edilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Doğuştan felçli 17 yaşındaki Aye Selim ise "Vücudumun bel bölgesinde kitle var. Tek hayalim elektrikli sandalyeye sahip olmak. Acımın hafiflemesi için bazı kremlere ve ilaçlara ihtiyacım var." dedi.

Merdivene çıkmakta zorlandığını dile getiren Selim, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimin yardımı ile okula gidiyorum. Kardeşlerimin artık benim için yorulmasını istemiyorum ve babamın ekonomik olarak yükünü hafifletmek istiyorum."