Endonezya'da Kurban Bayramı namazı kılındı
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Endonezya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da, Kurban Bayramı namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kılındı.

Endonezya'da Kurban Bayramı namazı kılındı
31.07.2020 05:35 | Son Güncelleme: 31.07.2020 06:30

Dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da, Kurban Bayramı namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kılındı.

Ülke genelinde Müslümanlar, bayram namazını cami ve açık alanlarda maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek eda etti.

Toplu bayramlaşma, sarılma, el sıkışma ve fiziksel temastan kaçınılması uyarısı yapan yetkililer, salgının yayılımına karşı bayram kutlamalarının telefon ve sanal ortamda gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

Yetkililer ayrıca, kurban kesimlerinde de belirlenen sağlık protokollerine uyulmasını istedi.

Başkent Cakarta'da belediyeye ait açık alanda bayram namazını kılan 46 yaşındaki Ryan Arrasuli, "Hayatımızın bir parçası haline gelen salgın tedbirlerine alışmaya çalışıyoruz. Geçen yıla göre Ramazan Bayramı sonrasında Kurban Bayramı'nı da çok farklı geçiriyoruz." dedi.

Arrasuli, Kovid-19 riskinin ne zaman ortadan kalkacağına ilişkin belirsizliğin de kendilerini endişelendirdiğini ifade etti.

Öte yandan başkent Cakarta'da normalleşme sürecinde uygulanmaya devam eden çeşitli kısıtlamaların 13 Ağustos'a kadar uzatılması kararı alındı.

Bugüne kadar 106 bin 336 vakanın tespit edildiği ülke genelinde ölü sayısı 5 bin 58'e çıktı, iyileşen hasta sayısı da 64 bin 292 olarak kayda geçti.

Kaynak: AA

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