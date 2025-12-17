Milyonlarca memur ve emekliye çifte zam müjdesi

2026 yılına sayılı günler kala milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı maaşlarına gelecek zamma çevrildi. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 11'lik zam oranı kesinleşirken, enflasyon farkı da kasım ayı verileriyle netlik kazandı.

ZAM TABLOSUNU NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre kasım ayında TÜFE aylık yüzde 0,87 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesine çıktı. Bu veriyle birlikte memurların 5 aylık kümülatif enflasyonu yüzde 11,21 olarak hesaplandı ve buna bağlı enflasyon farkı yüzde 5,91 oldu.

TOPLAM ARTIŞ ŞİMDİDEN YÜZDE 17,57

Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zam ile yüzde 5,91'lik enflasyon farkı birleşince, memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 17,57'lik artış kesinleşmiş oldu. Geriye yalnızca ocak ayında açıklanacak aralık enflasyonu kaldı.

SEYYANEN ZAM DA GÜNDEMDE

Toplu sözleşme kapsamında yer alan 1.000 TL'lik ilave ödeme de yeni yılda maaşlara yansıtılacak kalemler arasında bulunuyor. Bu ödemenin eklenmesiyle birlikte özellikle düşük maaşlı memurların gelirinde daha belirgin bir artış yaşanması bekleniyor.

1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek.

İŞTE 2026 YILINDA OLASI MEMUR MAAŞLARI

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİVERSİTE MEZUNU)

Derece: 1/4

2025 ocak maaşı: 76 bin 659,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 90 bin 127,99 TL

MEMUR (ÜNİVERSİTE MEZUNU)

Derece: 9/1

2025 ocak maaşı: 52 bin 617,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 61 bin 861,81 TL

UZMAN ÖĞRETMEN

Derece: 1/4

2025 ocak maaşı: 67 bin 766,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 79 bin 672,49 TL

ÖĞRETMEN

Derece: 1/4

2025 ocak maaşı: 61 bin 146,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 71 bin 889,35 TL

BAŞKOMİSER

Derece: 3/1

2025 ocak maaşı: 74 bin 490,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 87 bin 577,89 TL

POLİS MEMURU

Derece: 8/1

2025 ocak maaşı: 68 bin 084,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 80 bin 046,36 TL

UZMAN DOKTOR

Derece: 1/4

2025 ocak maaşı: 126 bin 119,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 148 bin 278,11 TL

HEMŞİRE (ÜNİVERSİTE MEZUNU)

Derece: 5/1

2025 ocak maaşı: 61 bin 759,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 72 bin 610,06 TL

MÜHENDİS

Derece: 1/4

2025 ocak maaşı: 78 bin 200,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 91 bin 939,74 TL

TEKNİSYEN (LİSE MEZUNU)

Derece: 11/1

2025 ocak maaşı: 54 bin 547,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 64 bin 130,91 TL

PROFESÖR

Derece: 1/4

2025 ocak maaşı: 111 bin 348,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 130 bin 911,84 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Derece: 7/1

2025 ocak maaşı: 73 bin 792,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 86 bin 757,25 TL

VAİZ

Derece: 1/4

2025 ocak maaşı: 63 bin 916,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 75 bin 146,04 TL

AVUKAT

Derece: 1/4

2025 ocak maaşı: 73 bin 515,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 86 bin 431,59 TL