Haberler

Milyonlarca memur ve emekliye çifte zam müjdesi

Milyonlarca memur ve emekliye çifte zam müjdesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni yıl yaklaşırken memur ve memur emeklilerinin maaş artışı büyük ölçüde netleşti. Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zam ve kasım ayı enflasyon verileriyle kesinleşen fark birleşince, maaşlara şimdiden yüzde 17,57'lik artış yansıdı. Ocak ayında açıklanacak aralık enflasyonu nihai tabloyu belirleyecek. Ayrıca 1.000 TL’lik seyyanen zammın da maaşlara yansıtılması bekleniyor.

  • Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zam ve yüzde 5,91'lik enflasyon farkı ile toplam yüzde 17,57'lik artış kesinleşti.
  • 1.000 TL'lik ilave ödeme sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek.
  • 2026 yılında yüzde 17,57'lik zamlı maaşlar arasında şube müdürü için 90 bin 127,99 TL, öğretmen için 71 bin 889,35 TL ve uzman doktor için 148 bin 278,11 TL yer alıyor.

2026 yılına sayılı günler kala milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı maaşlarına gelecek zamma çevrildi. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 11'lik zam oranı kesinleşirken, enflasyon farkı da kasım ayı verileriyle netlik kazandı.

ZAM TABLOSUNU NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre kasım ayında TÜFE aylık yüzde 0,87 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesine çıktı. Bu veriyle birlikte memurların 5 aylık kümülatif enflasyonu yüzde 11,21 olarak hesaplandı ve buna bağlı enflasyon farkı yüzde 5,91 oldu.

Milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam müjdesi

TOPLAM ARTIŞ ŞİMDİDEN YÜZDE 17,57

Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zam ile yüzde 5,91'lik enflasyon farkı birleşince, memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 17,57'lik artış kesinleşmiş oldu. Geriye yalnızca ocak ayında açıklanacak aralık enflasyonu kaldı.

Milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam müjdesi

SEYYANEN ZAM DA GÜNDEMDE

Toplu sözleşme kapsamında yer alan 1.000 TL'lik ilave ödeme de yeni yılda maaşlara yansıtılacak kalemler arasında bulunuyor. Bu ödemenin eklenmesiyle birlikte özellikle düşük maaşlı memurların gelirinde daha belirgin bir artış yaşanması bekleniyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam müjdesi

1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek.

Milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam müjdesi

İŞTE 2026 YILINDA OLASI MEMUR MAAŞLARI

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİVERSİTE MEZUNU)

Derece: 1/4

2025 ocak maaşı: 76 bin 659,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 90 bin 127,99 TL

Milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam müjdesi

MEMUR (ÜNİVERSİTE MEZUNU)

Derece: 9/1

2025 ocak maaşı: 52 bin 617,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 61 bin 861,81 TL

Milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam müjdesi

UZMAN ÖĞRETMEN

Derece: 1/4

2025 ocak maaşı: 67 bin 766,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 79 bin 672,49 TL

Milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam müjdesi

ÖĞRETMEN

Derece: 1/4

2025 ocak maaşı: 61 bin 146,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 71 bin 889,35 TL

Milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam müjdesi

BAŞKOMİSER

Derece: 3/1

2025 ocak maaşı: 74 bin 490,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 87 bin 577,89 TL

Milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam müjdesi

POLİS MEMURU

Derece: 8/1

2025 ocak maaşı: 68 bin 084,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 80 bin 046,36 TL

Milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam müjdesi

UZMAN DOKTOR

Derece: 1/4

2025 ocak maaşı: 126 bin 119,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 148 bin 278,11 TL

Milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam müjdesi

HEMŞİRE (ÜNİVERSİTE MEZUNU)

Derece: 5/1

2025 ocak maaşı: 61 bin 759,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 72 bin 610,06 TL

Milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam müjdesi

MÜHENDİS

Derece: 1/4

2025 ocak maaşı: 78 bin 200,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 91 bin 939,74 TL

Milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam müjdesi

TEKNİSYEN (LİSE MEZUNU)

Derece: 11/1

2025 ocak maaşı: 54 bin 547,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 64 bin 130,91 TL

Milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam müjdesi

PROFESÖR

Derece: 1/4

2025 ocak maaşı: 111 bin 348,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 130 bin 911,84 TL

Milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam müjdesi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Derece: 7/1

2025 ocak maaşı: 73 bin 792,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 86 bin 757,25 TL

Milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam müjdesi

VAİZ

Derece: 1/4

2025 ocak maaşı: 63 bin 916,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 75 bin 146,04 TL

Milyonlarca memur ve memur emeklisine çifte zam müjdesi

AVUKAT

Derece: 1/4

2025 ocak maaşı: 73 bin 515,00 TL

Yüzde 17,57 zamlı maaş: 86 bin 431,59 TL

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Milyonların beklediği açıklama, Meclis kürsüsünden geldi
Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş

Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş
Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi

Arabeskin sevilen isminden kötü haber! Son halini paylaştı, dua istedi
Üst üste 4 penaltı kurtardı! FIFA Kıtalararası Kupası'nda şampiyon PSG

Üst üste 4 penaltı kurtardı! PSG'yi tek başına şampiyon yaptı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
2022 yılında Arjantin'in şampiyonluk kutlamalarına izinsiz şekilde dahil olan Nusret kriz çıkardı

Ne yaptın Nusret! Bu kutlamanın bedeli ağır oldu
Lübnanlı iş insanını 300 bin dolar dolandıran 4 şüpheli Bursa'da yakalandı

Gazze'ye et göndermek isteyen işadamını pişman ettiler
AB'den konut krizine karşı yeni plan: Kısa dönem kiralamalara sınırlama geliyor

Konut krizine karşı yeni plan: Kısa dönem kiralamalara sınır geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Ak Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan Leyla Zana'ya yönelik tezahüratlara tepki

Bursasporluların attığı slogana Ak Partili vekilden sert tepki
Otobüs durağında mide bulandıran olay! Yaşına başına bakmadan yaptıklarına bakın

Güpegündüz mide bulandıran olay! Yaşlı adamların sapıklığı kamerada
20 kilo verdi! Tanju Özcan hastalığına dair ilk kez konuştu

Değişimi korkuttu! 20 kilo veren belediye başkanı hastalığını açıkladı
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Göztepe, İsviçreli on numara Alexis Antunes'i transfer etti

İmzayı attı! Göztepe'den Süper Lig'e damga vuracak transfer
Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...

Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...
Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Yeni başkan seçimleri öncesi AK Parti'den dikkat çeken karar
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Göztepe, İsviçreli on numara Alexis Antunes'i transfer etti

İmzayı attı! Göztepe'den Süper Lig'e damga vuracak transfer
Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...

Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...
Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Yeni başkan seçimleri öncesi AK Parti'den dikkat çeken karar
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
title