Diyarbakır'da 5 milyon kök kenevir ve 1 buçuk ton esrar ele geçirildi
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Diyarbakır'da 5 milyon kök kenevir ve 1 buçuk ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 milyon 134 bin kök kenevir bitkisi ile 1 buçuk ton esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da 5 milyon kök kenevir ve 1 buçuk ton esrar ele geçirildi
21.07.2020 15:06 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:52

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 milyon 134 bin kök kenevir bitkisi ile 1 buçuk ton esrar maddesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında 75 farklı noktada 5 milyon 134 bin kök kenevir, 1 buçuk ton esrar maddesinin ele geçirildiğini bildirdi. Bakan Soylu, son bir ayda toplam 50 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ve 10 ton esrarın ele geçirildiğini açıkladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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