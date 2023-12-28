Diyarbakır'da operasyonda 451 kilo toz ve 1 kilo kubar esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçesinde jandarma timleri tarafından yürütülen operasyonda, 2 sığınakta yaşam malzemeleri, 451 kilo toz, 1 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ve Kulp İlçesi kırsalında icra edilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Aydoğdu Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda; 2 adet sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, 1 adet av tüfeği, 250 adet fişek, 3 adet telsiz, 5 adet akü, 3 adet şarj cihazı, 1 adet hilti, 1 adet kapasitör, 1 adet hassas terazi, 1 adet vakum cihazı, 5 adet 2 kilogramlık tüp, 14 adet pil, 451 kilogram toz esrar ve 1 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi

Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. - DİYARBAKIR