Diyarbakır'da PKKKCK operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ile MİT'in gerçekleştirdiği ortak operasyonda 19 PKKKCK şüphelisi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma ile MİT'in gerçekleştirdiği ortak operasyonda 19 PKKKCK şüphelisi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKKKCK'ya yönelik çalışma yaptı. Terör örgütüne yardım-yataklık eden ve PKKKCK propagandası yapan 22 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Lice ilçesinde 22 adrese baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli yakalandı, aramalarda 8 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 78 fişek, 18 kilo esrar, 16 cep telefonu, 16 sim kart ve 2 örgütsel doküman ele geçirildi. İşlemleri sonrası 19 kişi adliyeye sevk edilirken; 3 şüphelinin arandığı belirtildi. (DHA)