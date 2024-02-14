Diyarbakır'da PKKKCK operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma ile MİT'in gerçekleştirdiği ortak operasyonda 19 PKKKCK şüphelisi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKKKCK'ya yönelik çalışma yaptı. Terör örgütüne yardım-yataklık eden ve PKKKCK propagandası yapan 22 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Lice ilçesinde 22 adrese baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli yakalandı, aramalarda 8 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 78 fişek, 18 kilo esrar, 16 cep telefonu, 16 sim kart ve 2 örgütsel doküman ele geçirildi. İşlemleri sonrası 19 kişi adliyeye sevk edilirken; 3 şüphelinin arandığı belirtildi. (DHA)