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Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 263 kilogram kubar ve 191 kilogram toz esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 263 kilogram kubar ve 191 kilogram toz esrar ile birlikte 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca 80 kök skunk bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.