Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 263 kilogram kubar ve 191 kilogram toz esrar ele geçirildi
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 263 kilogram kubar ve 191 kilogram toz esrar ile birlikte 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca 80 kök skunk bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 ayrı noktada 454 kilo ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi Kıpçak, Kayacık ve Güldiken Mahallesi kırsalında icra edilen operasyon başarıyla tamamlandı.
Söz konusu operasyonda; 3 ayrı noktada, 263 kilogram kubar esrar, 191 kilogram toz esrar, 80 kök skunk bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika