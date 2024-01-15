Jandarma Genel Komutanlığı, Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıklarını paylaştı

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıklarını paylaştı.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıklarımız, vatandaşlarımızın huzur ve emniyeti için daima görevinin başındadır" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR