Jandarma Genel Komutanlığı, Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıklarını paylaştı
Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'da bulunan Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıklarının görevlerini yerine getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıklarını paylaştı.
Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıklarımız, vatandaşlarımızın huzur ve emniyeti için daima görevinin başındadır" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR