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Jandarma Genel Komutanlığı, Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıklarını paylaştı

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Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'da bulunan Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıklarının görevlerini yerine getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıklarını paylaştı.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lice ve Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlıklarımız, vatandaşlarımızın huzur ve emniyeti için daima görevinin başındadır" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Jandarma Komando Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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