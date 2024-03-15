Servet Mutlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Lice Belediye Başkan adayı Servet Mutlu kaç yaşında, nereli?
Servet Mutlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Lice Belediye Başkan adayı Servet Mutlu kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Diyarbakır -Lice Belediye Başkan adayı olan Servet Mutlu hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Servet Mutlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Servet Mutlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Lice Belediye Başkan adayı Servet Mutlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
SERVET MUTLU KİMDİR?
Servet Mutlu, Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Lice Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Lice Belediye Başkan adayı Servet Mutlu sigortacıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.