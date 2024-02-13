Diyarbakır'da 91 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonda 91 kilo esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ilçesi Uçarı Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan operasyon başarıyla tamamlandı.

Operasyonda; 91 kilogram toz esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildiği belirtildi. - DİYARBAKIR