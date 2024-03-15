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Sezer Yücel kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Lice Belediye Başkan adayı Sezer Yücel kimdir?

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İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantıları ile yeni 31 Mart 2024 yerel seçim adaylarını açıklamaya devam ediyor. Peki, Sezer Yücel kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Lice Belediye Başkan adayı Sezer Yücel kimdir?

İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Sezer Yücel kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Lice Belediye Başkan adayı Sezer Yücel kimdir?

İYİ PARTİ DİYARBAKIR LİCE ADAYI KİM?

İYİ Parti Lice Belediye Başkan Adayı Sezer Yücel oldu.

SEZER YÜCEL KİMDİR?

Sezer Yücel hakkında detaylı bilgiler yayınlandığında sayfamızda paylaşılacaktır.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.

Osman Demir
Osman Demir
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