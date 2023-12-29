Diyarbakır'da Midibüs Kazası: 27 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yolcu midibüsünün yamaca çarpması sonucu 27 kişi yaralandı.

Bingöl- Diyarbakır seferini yapan Fuat K. idaresindeki 16 AAG 10 plakalı midibüs, Lice'nin Abalı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki yamaca çarptı.

Kazada, sürücünün de bulunduğu 27 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.