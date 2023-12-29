Diyarbakır'da otobüs kazası: 27 kişi hafif yaralandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 27 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bingöl'e giden 16 AAG 10 plakalı yolcu otobüsü, Lice ilçesi Abalı Mahallesi'nde teknik arızadan dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kum yığınına çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. 27 yaralı, ambulanslar ile kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. Ulaşım, jandarma ekiplerinin kontrolüyle sağlandı. - DİYARBAKIR