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Diyarbakır'da 79 kilo esrar ele geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 79 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 79 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Güldiken Mahallesi kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-105 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, 3 ayrı noktada toplam 79 kilogram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uğur Kartal Diyarbakır Jandarma Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Hukuk Güncel Haberler

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