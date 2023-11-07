Lice'de terörün finans kaynağına darbe: 1 ton 168 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın 25 ayrı noktada düzenlediği operasyonda 1 ton 168 kilogram esrar, 243 bin 250 kök esrar bitkisi, bir adet Kaleşnikof ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın 25 ayrı noktada düzenlediği operasyonda 1 ton 168 kilogram esrar, 243 bin 250 kök esrar bitkisi, bir adet Kaleşnikof ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Lice'nin Güldiken Mahallesi kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç-2 operasyonu düzenlendi. 25 ayrı noktada düzenlenen operasyonda, 1 ton 95 kilogram kubar esrar, 73 kilogram toz esrar, 66 bin kök skunk bitkisi, 177 bin 250 kök kenevir bitkisi, bir adet Kaleşnikof ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen suça konu malzemeler muhafaza altına alınarak kenevir ve skunk bitkilerinden bir kök numune alınmasına müteakip yerinde imha edildiği belirtildi. - DİYARBAKIR