DEVA Partisi Lice adayı Kadri Güneş kimdir? 2024 DEVA Partisi Diyarbakır Lice belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Lice belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Diyarbakır Lice adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Lice Belediye Başkan Adayı Kadri Güneş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KADRİ GÜNEŞ KİMDİR?



Kadri Güneş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Lice belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ LİCE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Lice adayı belli oldu. DEVA Partisi Lice Belediye Başkan AdayıKadri Güneş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.