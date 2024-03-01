Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 226 kilogram esrar ele geçirildi

Güncelleme:

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 36 kilogram kubar esrar maddesi, 190 kilogram toz esrar maddesi olmak üzere toplam 226 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın 2 ayrı adreste düzenlediği operasyonda 36 kilogram kubar esrar maddesi, 190 kilogram toz esrar maddesi olmak üzere toplam 226 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ilçesi Ortaç Mahallesinde bulunan 2 adrese yönelik icra edilen operasyon başarıyla tamamlanmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde; 36 kilogram kubar esrar maddesi ve 190 kilogram toz esrar maddesi olmak üzere toplamda 226 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

Konuyla ilgili 2 şüphelinin yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin ise muhafaza altına alındığı açıklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Jandarma Güvenlik Diyarbakır 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Yozgat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yozgat adayı Merve Eylül Bütün ve Bager Aşkın kimdir? Ahmet Ural kimdir? HÜDA PAR Karabük Belediye Başkan Adayı Ahmet Ural kaç yaşında, nereli? İnci Taneleri 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Nihat Özdemir kimdir? HÜDA PAR Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan kimdir? Yasin Başaran kimdir? HÜDA PAR Bartın Belediye Başkan Adayı Yasin Başaran kaç yaşında, nereli? Mehmet Özdemir kimdir? HÜDA PAR Zonguldak Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir? AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaç yaşında, nereli? Halis Adıgüzel kimdir? HÜDA PAR Tokat Belediye Başkan Adayı Halis Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay kimdir? CHP İzmir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu kimdir? CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti Uşak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak adayı Azize Karadağ ve Ahmet Ak kimdir? Atakan Yazgan kimdir? CHP Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan kaç yaşında, nereli? Ekrem Olğaç kimdir? AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tunceli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tunceli adayı Birsen Orhan ve Cevdet Konak kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title