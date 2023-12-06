Diyarbakır'da 915 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice ilçesinde yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda 10 ayrı noktada 220 kilogram kubar esrar ve 695 kilogram toz esrar ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı muşahhas deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Bağlan Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal 60-61 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda; 10 ayrı noktada, 220 kilogram kubar esrar, 695 kilogram toz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı bildirildi. - DİYARBAKIR