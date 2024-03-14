Abdulhaluk Tuncay kimdir? AK Parti Diyarbakır- Lice Belediye Başkan adayı Abdulhaluk Tuncay kaç yaşında, nereli?
Abdulhaluk Tuncay kimdir? AK Parti Diyarbakır- Lice Belediye Başkan adayı Abdulhaluk Tuncay kaç yaşında, nereli? Abdulhaluk Tuncay, AK Parti'nin Diyarbakır- Lice Belediye Başkan adayıdır. Tuncay'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu halk tarafından merak ediliyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Diyarbakır- Lice Belediye Başkan adayı Abdulhaluk Tuncay oldu. Peki, Abdulhaluk Tuncay kimdir? AK Parti Diyarbakır- Lice Belediye Başkan adayı Abdulhaluk Tuncay kaç yaşında, nereli?
ABDULHALUK TUNCAY KİMDİR?
Abdülhaluk Tuncay , 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti Diyarbakır Lice Belediye Başkanı Adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.