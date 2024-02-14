Diyarbakır'da 611 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 611 kilo toz esrar ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Yorulmaz Mahallesi kırsalında 1 adrese yönelik icra edilen operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, 611 kilo toz esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas tartı ve 1 adet vakum makinası ele geçirilirken 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun muhafaza altına alındığı bildirildi. - DİYARBAKIR