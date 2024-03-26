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Diyarbakır'da 192 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 192 kilo toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılana açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Bağlan Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamda, söz konusu operasyonda 192 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddenin muhafaza altına alındığı ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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