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Diyarbakır'da futbolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: 1'i ağır, 10 yaralı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde amatör ligde mücadele eden Dicle Belediyespor ekibini taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 1'i ağır, 10 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde futbolcuları taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Lice ilçesi Güçlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, amatör ligde mücadele eden Dicle Belediyespor ekibi, Lice Belediyespor maçı için sabah saatlerinde Dicle'den hareket etti. 20 kişinin içinde bulunduğu 21 TB 227 plakalı otobüs, şoförünün kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada 1'i ağır, 10 futbolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere sevk edilirken, ismi öğrenilemeyen bir futbolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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