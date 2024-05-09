Diyarbakır'da 536 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki farklı noktada 536 kilo esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Yorulmaz ve Yalaza mahallesi kırsalında icra edilen operasyonların başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonlarda 2 farklı noktada toplam 536 kilogram esrar maddesi ele geçirildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddenin muhafaza altına alındığı ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR