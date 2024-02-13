Diyarbakır Lice'de 91 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 91 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice'nin Uçarı Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 91 kilogram toz esrar, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.