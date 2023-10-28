Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 435 kilogram esrar, 332 bin 920 kök kenevir ve 299 bin 200 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır'da 435 kilogram esrar ve 632 bin 120 kök uyuşturucu bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 435 kilogram esrar, 332 bin 920 kök kenevir ve 299 bin 200 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice'nin Birlik Mahallesi kırsalında başlatılan "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç" operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda 397 kilogram kubar, 38 kilogram toz esrar, 332 bin 920 kök kenevir ve 299 bin 200 kök skunk bitkisi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.