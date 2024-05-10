Diyarbakır'da 167 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 167 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Yolçatı ve Hedik mahallesi kırsalında 2 ayrı noktada operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 167 kilogram toz esrar ele geçirildi.