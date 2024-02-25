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Diyarbakır Lice'de 381 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 381 kilogram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapanlar ve saklanan uyuşturucular bulunarak adalete teslim edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 381 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuyu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Bağlan ve Damar mahalleleri kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 ayrı noktada toplam 381 kilogram toz esrar ele geçirildi.???????

Kaynak: AA / Güncel

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