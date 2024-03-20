Diyarbakır'da 169 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 169 kilo toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Yorulmaz Mahallesi kırsalında icra edilen operasyon başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 169 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildiği ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR