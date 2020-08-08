DHA YURT BÜLTENİ - 8
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 8

Eski nişanlısının evini bastı 4 kişi vurdu, ağabeyi olay yerine gelirken 2 kişiyi öldürdüSAKARYA'nın Erenler ilçesinde Serkan Çiftçi (29), ayrıldığı nişanlısının başkasıyla nişanlandığını öğrenince dehşet saçtı.

DHA YURT BÜLTENİ - 8
08.08.2020 13:36 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:40

Eski nişanlısının evini bastı 4 kişi vurdu, ağabeyi olay yerine gelirken 2 kişiyi öldürdü

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde Serkan Çiftçi (29), ayrıldığı nişanlısının başkasıyla nişanlandığını öğrenince dehşet saçtı. Serkan Çiftçi evi basıp, eski nişanlısı, annesi ve babası ile genç kızın nişanlısını tabancayla vurarak yaraladı. Serkan Çiftçi'nin kardeşi Mümin Çiftçi ise aracıyla olay yerine giderken, kırmızı ışıkta duran ve yavaş kalkış yaptığını öne sürdüğü aracın sürücüsü ile yanındaki kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde, Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Çiftçi, eski nişanlısı Mervet Nimet Ş.'nin (24) nişanlandığını öğrendi. Tabancasını yanına alan Serkan Çiftçi, genç kızın evini bastı. Serkan Çiftçi, burada Merve Nimet Ş. ile onun annesi Melahat Ş. (44), babası Kurtuluş Ş. ve genç kızın yeni nişanlısı Hüseyin D.'ye (26) kurşun yağdırdı. Serkan Çiftçi olayın ardından kaçarken, yaralanan 4 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

Merve Nimet Ş.'nin kız kardeşiyle evli olan Mümin Çiftçi, ağabeyi Serkan'ın, baldızını, kayınvalidesi ve kayınpederini vurduğunu öğrenince aracıyla olay yerine gitmek için yola çıktı. Mümin Çiftçi, Küpçüler Mahallesi'ne geldiğinde, kırmızı ışıkta duran araç sürücüsü Resul Ankıt'ın (26) yavaş kalkış yapmasına sinirlendi. Aracından inen Mümin Çiftçi, Resul Ankıt ve yanındaki Davut Bilgin'e (29) silahla ateş etti. Resul Ankıt olay yerinde, Davut Bilgin ise kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Polis, olayın ardından Mümin Çiftçi'yi yakalayarak gözaltına aldı. Serkan Çiftçi'nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİRamiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya), 

=======================

Otobüsü durdurdu, binmek yerine ayakkabılarının iplerini bağladı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünü durduran bir gencin, binmek yerine kapı eşiğinde ayakkabılarının iplerini bağlayıp yoluna yaya olarak devam etmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Şoförü sinirlendiren olay, duraktaki bir vatandaşın cep telefonu ve otobüsün kameralarına farklı açılardan yansıdı. 28 Temmuz günü akşam saatlerinde Hilmi Seçkin Caddesi üzerinde, Yeni Mahalle SSK Hastanesi güzergahında yolcu taşımacılığı yapan Tarsus İlçe Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsünün durağa yaklaştığını gören ismi öğrenilemeyen bir genç, ayakkabısının iplerini açtı. Ardından el kaldırarak otobüsü durduran genç, binmek yerine kapı eşiğinde ayakkabılarının iplerini bağlayarak yaya olarak yoluna devam etti. Şoför Ferdi Coşkun, sinirlenerek sürücü koltuğundan kalkıp gencin arkasından baktı. Bu anlar, durakta bekleyen diğer bir vatandaşın amatör cep telefonu kamerası ile özel halk otobüsünün kameralarına yansıdı.SOSYAL MEDYA İÇİN VİDEO ÇEKİYORMUŞ

Bir süre sonra tekrar otobüse binen şoför Coşkun'un, seyir halindeyken gence isyan ettiği gergin halleri dikkat çekti. Şoför Coşkun, olayı merak eden bir yolcuya, gencin sosyal medyaya yüklemek üzere video çekmek için otobüsü durdurduğunu öne sürdü.  

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var Güncel
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok Magazin
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Magazin
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı 3. Sayfa
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı 3. Sayfa
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Magazin
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü
Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü
Hasan Ali Kaldırım, 8 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldı
Hasan Ali Kaldırım, 8 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldı
Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı
Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı
Çukur'un sinema filminin çekimleri 3 gerekçeden dolayı ertelendi
Çukur'un sinema filminin çekimleri 3 gerekçeden dolayı ertelendi
Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi
Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Muharrem İnce'den yeni açıklama: Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum
Muharrem İnce'den yeni açıklama: Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Bülent Bostanoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Yeşim Salkım Kenan Doğulu İzzet Yıldızhan
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Mehmet Topal Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Düğün Bakan Beyrut
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 14:55:37. #1.14#
title