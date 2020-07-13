DHA YURT BÜLTENİ - 7 Salyangoz fabrikasındaki patlamanın şiddeti havadan görüntülendiSalyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü(3)PATLAMANIN ŞİDDETİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİZonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde, bir işçinin yaşamını yitirdiği salyangoz fabrikasındaki patlamanın şiddeti...

Salyangoz fabrikasındaki patlamanın şiddeti havadan görüntülendi

Salyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü(3)

PATLAMANIN ŞİDDETİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde, bir işçinin yaşamını yitirdiği salyangoz fabrikasındaki patlamanın şiddeti havadan görüntülendi. Patlamanın sabah erken saatlerde olması faciayı önlediği iddia edildi.

Patlamanın yaşandığı fabrikada, Cumhuriyet savcısı ve Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri de incelemenin ardından fabrikadan ayrıldı. Patlama nedeniyle fabrikanın kazan dairesi ve bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Çatı parçalarının da etrafa saçıldığı patlamanın sabah erken saatlerde mesai öncesi meydana gelmesi, 120 kişinin çalıştığı fabrikada olası facianın önüne geçti.Patlamanın şiddeti ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, fabrikanın kazan dairesinin tamamen kullanılamaz hale geldiği ve üretim bölümünde hasar oluştuğu görüldü. Çatı ve duvarlardan kopan taş ve demir parçaları da etrafa saçıldı. Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Drone ile fabrikadan detaylar-Patlama yaşanan alan-Aktüel kamera ile patlamanın yaşandığı alandan detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Nazilli'de horoz dövüştüren 19 kişiye toplam 63 bin 340 lira para cezası

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, horoz dövüştürüp, kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları belirlenen toplam 19 kişiye 63 bin 340 lira para cezası kesildi.Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Yeşil Mahalle, 670 Sokak'taki eski bir evde horoz dövüşü yaptırıldığını belirleyip, bir süre takibe aldı. Takibin ardından bugün gece yarısı harekete geçen polis söz konusu eve operasyon düzenledi. 19 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerden horoz dövüştürdüğü belirlenen H. A. ve D.C.'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre toplam 12 bin TL idari para cezası kesildi.Horoz dövüşünü izleyip, bahis yatırdıkları tespit edilen 17 şüpheliye de kumar oynadıkları, maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 51 bin 340 TL para cezası uygulandı. Dövüştürüldüğü belirlenen 6 horoza da el konulup, Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Horoz dövüşünden görüntü

Haber - Kamera: Murat GÜRKAN/ NAZİLLİ (Aydın),

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15 Temmuz Gazisi Kocabaş: Milletimiz o gece dik duruş sergiledi

ISPARTA'da yaşayan 15 Temmuz gazisi Burak Kocabaş (22), FETÖ'nün hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümünde o gece yaşadıklarını anlattı. Kocabaş, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin vatanını satan, üniformasını kirleten, kendi çıkarları için hareket eden insanlara çok güzel mesaj verdiğini söyledi.FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul Saraçhane Parkı mevkiinde yaralanarak gazi olan Burak Kocabaş, o gece yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Kocabaş, aynı gün gündüz Heybedilada Deniz Lisesi Komutanlığı'nda düzenlenen mezuniyet töreni sonrası ailesiyle birlikte teyzesine gittiklerini söyledi. Evde otururken haberi aldığını belirten Kocabaş, "15 Temmuz gündüzünde Heybedilada Deniz Lisesi Komutanlığı'nda mezuniyetim vardı. Ailem mezuniyet törenimden dolayı Isparta'dan İstanbul'a geldi. Televizyon açık değildi. Mezuniyetimin verdiği coşkuyla ailemle oturup sohbet ediyorduk. Sonrasında Isparta'da köyden dedem aradı. 'Ne yapıyorsunuz, yola ne zaman çıkacaksınız' dedi. O da alt yazıdan okumuş, 'Köprüler trafiğe kapatıldı' diye. Biz televizyon açık olmadığı için bilmiyorduk. Hemen televizyonu açtık. Televizyonu ilk açtığımızda ilk gördüğümüz 'Askeri Girişim' yazısıydı. Sonrasında Başbakanımız Binali Yıldırım Bey ve Cumhurbaşkanımız açıklamalarda bulundu. Onlar açıklama yapana kadar biz ne olup bittiğinin şaşkınlığı içindeydik" diye konuştu.'BİR ANDA SAĞ AYAĞIM SEKTİ'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hHalkı meydanlara davet etmesi üzerine ailesine dışarı çıkacağını söylediğini anlatan Burak Kocabaş, "Ağabeyim 'Ben de geliyorum' dedi. Ağabeyimle beraber çıktık" dedi. O gece ilk olarak valiliğe doğru gittiklerini kaydeden Kocabaş, şöyle devam etti: "Sonrasında babamlar da çıkmış. Onlar da Emniyet Müdürlüğü tarafına geçmişler. Biz de Emniyet Müdürlüğü tarafına doğru gittik. 'Emniyet Müdürlüğünde sıkıntı kalmadı, Büyükşehir Belediyesini ele geçirmişler oraya gidelim' dediler. Tanımadığımız insanlar. Hepimiz büyükşehir belediyesine doğru yola çıktık. Gidiyorken zaten silah sesleri geliyordu. 'Tamam gidiyorum evet ama ne yapabilirim' diye düşündüm. O zaman askeri öğrenci olduğum için kimliğimi gösteririm. Cumhurbaşkanı böyle böyle söylüyor. Bir şekilde konuşmaya çalışırım diye düşündüm. Köprü üstüne geldiğimizde ışıklara doğru gidiyordum. Havaya ateş edenlere doğru gideyim konuşayım dedim. O sırada yanımda bir adam 'Plastik mermi sıkıyorlar, çok fazla korkmayın' dedi. Bu benim bilinçaltıma girdi o an. 1-2 metre daha ilerledikten sonra bir anda sağ ayağım sekti. Tekrar bastığımda ayağımı hissetmedim yere düştüm." 6 SAATLİK AMELİYAT Yaralanmasının ardından hiç tanımadığı iki kişinin ateşin arasına girip canlarını tehlikeye atarak kendisini kaldırdıklarını söyleyen Kocabaş, "O sırada iki kişi daha geldi, 4 kişi taşımaya başladı beni. Hemen arkada hastane var. Hastanenin önündeki ambulanslara da sıktılar, kullanılabilir durumda değil dediler. Sonrasında beni hastaneye götürdüler. Hastanede ayağımı açtığımız plastik mermi olmadığını gördüm. Sağ ayağımın üstü parçalanmıştı. Şehit olan insanlarımız da vardı. Hastanenin tüm zemini kandı. 6 saatlik bir ameliyatım oldu. Sonrasında 3 ameliyat daha geçirdim. 2 ay hastanede kaldım. 2 ayın sonunda fizik tedaviye başlayarak Isparta'ya geldim" diye konuştu.MİLLETİMİZ O GECE DİK DURUŞ SERGİLEDİAskeri okulların kapatılmasından dolayı Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'ne başladığını kaydeden Kocabaş, "Bu sene mezun oldum. Devletimizin şehit yakınlarına ve gazilere vermiş olduğu istihdam hakkını kullandım. 2017 Ocak ayında Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında memur olarak çalışmaya başladım. 15 Temmuz'un yıl dönümündeyiz. Üstünden 4 sene geçmiş. O gün aynı üniformayı paylaştığım kişilerden böyle bir ihaneti görmek, hastane sürecinde psikolojimi alt üst etmişti. Milletimiz o gece gerçekten çok önemli bir dik duruş sergiledi. Kendisine artık darbelerin bir anlam ifade etmediğini, karşı olduğunu gösterdi. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin. Allah bize böyle olaylar yaşatmasın. Biz hep beraber tüm millet olarak çok çalışıp ülkemizi ve kendimizi geliştiririz inşallah" diye konuştu.O GECE TÜRK MİLLETİ 'BİRLİKTEYİZ' MESAJI VERDİ15 Temmuz gecesi Türk milletinin vatanını satan, üniformasını kirleten, kendi çıkarları için hareket eden insanlara çok güzel bir mesaj verdiğini söyleyen Kocabaş, şöyle konuştu: "Bu ülkeyi bölmek isteyen insanlara çok güzel 'birlikteyiz' mesajı vermiştir. Aynı zamanda 15 Temmuz gecesi herkes dışardaydı. Cumhurbaşkanımızın konuşmasından önce dahi dışarı çıkanlar olmuş. Çünkü biz Cumhurbaşkanımızın meydanlara davet edişinden sonra çıktığımızda Büyükşehir Belediyesinin olduğu yere gittiğimizde çok kalabalıktı, herkes vardı. Türk insanı için devleti kırmızı çizgidir. Devletine zarar gelmesini hiçbir zaman istemez. 15 Temmuz'dan sonra bir kez daha anladık ki Türk milleti hiçbir zaman kendisine zincir vurdurtmuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmesin, Türk milleti hep birlik olsun diye çıktılar ve şehit, gazi oldular."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Burak Kocabaş ile röportaj ve detaylar

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Nemrut'taki kardeş ayılardan biri kış uykusundan sonra görülmedi

BİTLİS'teki dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü'nün kıyısını kendilerine mesken tutan 2 kardeş ayıdan biri, bu yıl kış uykusunun ardından görülmedi. Kardeşlerden birinin tek başına görülmesi, diğerinin ise ortaya çıkmaması ölmüş ya da öldürülmüş olma endişesine neden oldu. Bitlis Doğa Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa, bölgede kardeş ayılardan birini gördüklerini, bu ayının da zayıflayıp, saldırganlaştığını belirterek, vatandaşları yaklaşmamaları konusunda uyardı.Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakırken, geçtiğimiz yıl 2 yavru ayıya ev sahipliği yaptı. Göl kıyısında yaşayan ve yaz döneminde bölgeye gelen turistlerin elle besledikleri ayılar, kış mevsimini uykuda geçirdi. Ancak kış uykusundan uyanmaları merakla beklenen 2 ayıdan biri, bu yaz döneminde görülmedi.Bu da kardeş ayılardan kayıp olanının ölmüş ya da öldürülmüş olma ihtimalini gündeme getirdi. Bitlis Doğa Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa, Nemrut Krater Gölü'ne düzenledikleri yürüyüşte ayılardan sadece birini gördüklerini, ayının aç kaldığı için zayıflayıp, saldırganlaştığını bildirdi. Vatandaşları ayıya yaklaşmamaları yönünde uyaran Araboğa, şunları söyledi: "Bitlis Doğa Sporları Kulübü olarak her hafta, trekking ya da kamp gibi değişik doğa sporları etkinlikleri yapmaya devam ediyoruz. Bu hafta Nemrut Krater Gölü'nde çadır kamp programımız vardı. Nemrut denince aklımıza Nemrut ayısı gelir. Özelikle geçen yıl yavru olan iki boz ayı gelir. Geçen yıl defalarca karşılaştığımız, yavru oldukları için tehlike arz etmeyen yavru ayılar halkın ziyaretçi akınına uğramıştı. Bu sene de aynı güzellikleri yaşamak isterdik. Ama iki boz ayı artık tek olarak görülmeye başlamıştır. Kulaktan kulağa dolaşan fısıltılar diğerinin öldüğü veya öldürüldüğü yönünde. Bu haftaki kampımıza, tek bir boz ayı geldi. Geçen yıla göre çok zayıf ve bir o kadar da tehlikeli ve saldırgan olduğunu gördük. İnsanlara yakınlaşması, ekmek ve piknik artıklarıyla beslenmeye başlaması, bizi tedirgin etti. Artık insanlar için tehlike bir yabani ayı haline gelmiş. Ziyaretçiler ile piknikçilerin çok dikkatli olmaları, bir fotoğraf uğruna fazla yaklaşmamaları gerekiyor. Hatta hiç yaklaşmamaları ve asla yiyecek vermemelerini özelikle tavsiye ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kardeş ayının zayıflamış görüntüsü-Boz ayılardan arşiv görüntüler-Boz ayı kardeşlerin beslenmesinden detay-Bitlis Doğa Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa'nın açıklamaları -Ayılardan detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Polis memuru, baygınlık geçiren köpeğe elleriyle su içirdi

Bursa'da, polis memuru Yakup Çelik, sıcak havada susuz kaldığı için baygınlık geçiren köpeğe elleriyle su içirdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi İzmir yolunda kurulan uygulama noktasının yakınında, bir köpeğin hareketsiz yattığını fark etti. Köpeğin tedavisinin yapılması için belediye ekiplerine haber verildi. Polis memuru Yakup Çelik, avucuna aldığı suyu sıcak havada susuz kaldığı için baygınlık geçiren köpeğe verdi. O anlar, Çelik'in mesai arkadaşı tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Suyu içtikten sonra kendine gelen köpek, belediye ekiplerince hayvan barınağına götürülerek, tedaviye alındı.

Kaynak: DHA