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Zonguldak'ta aniden dönüş yapan otomobille çarpışma: 3 yaralı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde aniden dönüş yapan otomobille, karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde aniden dönüş yapan otomobille, karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde, Zonguldak-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Kadircan Kabakcı (24) idaresindeki 67 EV 506 plakalı otomobil aniden sola dönüş yapmak isteyip karşı şeride geçti. Kabakcı'nın kullandığı otomobil, karşı şeritte seyir halindeki Murat Sulucak (26) idaresindeki 67 EZ 776 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobillerden kopan parçalar park halindeki 67 TR 288 plakalı otomobilin aynasını kırdı. Kazada, Sulucak, Kabakçı ile yolcusu Ufuk İnamoğlu (21) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Gökçebey Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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