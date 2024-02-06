Devrek'te Miraç Kandili Coşkuyla Kutlandı

Devrek'te Miraç Kandili vatandaşlar tarafından coşku ile kutlandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde merkez ve köylerde yaşayan vatandaşlar Miraç Kandilini coşku içerisinde kutlamanın heyecanını yaşadılar. İlçedeki Merkez Hacı İbrahim Ağa Yeni Camide organize edilen programda cemaate gecenin önemi hakkında hitap eden Devrek Müftülük görevlisi, "Kameri aylardan Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandilini kutlamanın huzur ve mutluluğu içerisine girmiş bulunmaktayız. Bu mübarek gecenin tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Miraç Kandili Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammet Mustafa (s.a.v) Efendimizin gecenin bir anında Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya oradan da göklere seyahat ettirildiği mübarek bir gecenin adıdır. Bu gecede Resülüllah'a Yüce Allah'ın kudretinin ne kadar ne kadar büyük, ilmin ne kadar geniş olduğunu belirten alametler gösterilmiştir. Miraç daha önce hiç kimseye nasip olmayıp, Sevgili Peygamberimize Rabbimizin özel bir ikramıdır. Miladı 621 yılında vuku bulmuştur" diye konuştu.

Düzenlenen program ve namaz çıkışının ardından hayırsever vatandaşlar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ZONGULDAK