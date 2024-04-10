Zonguldak'ta Vatandaşlar Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ramazan bayramı nedeniyle vatandaşlar camilere akın ettiler.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ramazan bayramı nedeniyle vatandaşlar bayramı namazını eda edebilmek için camilere akın ettiler.

11 Ayın Sultanı Ramazan ayının sona ermesi ve bayramın gelmesi ile sabah erken saatlerde genci yaşlısı bayram namazlarını kılabilmek için ilçedeki camilere akın ettiler.

Mübarek ayı bitirmenin sevincini yaşayan vatandaşlar bayram namazını kılarak edata taçlandırdılar. Otuz Ramazan orucunu sıkıntısız bir şeklide geçirdiklerini ifade eden Devrekli vatandaşlar," Rabim hayırlısı ile tekrarını nasip etsin" diye konuştular,

Kılınan bayram namazının ardından Merkez Yeni Cami içerisinde Devrek Kaymakamı Muhammet Evlice, İlçe Müftüsü Murat Mutlu ve diğer din görevlileri bayramlaştı. - ZONGULDAK