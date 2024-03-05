Zonguldak'ta Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Çaydeğirmeni Osmanbeyler köy yolu üzerinde bulunan tekstil atölyesinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürürken, yavru bir köpek vatandaş tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı. - ZONGULDAK