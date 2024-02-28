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Zonguldak'ta kadın istihdamına örnek bir lokanta

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 12 yıl önce anneannesinden öğrendiği lokantacılık mesleğini sürdüren Yadigar Benli, üç kadına da istihdam sağlıyor. Sadece kadınların çalıştığı lokantada günlük 25 çeşit yemek üretiliyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 12 yıl önce anneannesinden öğrendiği lokantacılık mesleğini sürdüren 47 yaşındaki Yadigar Benli, üç kadına da istihdam sağlıyor.

Devrek ilçesinde evinde oturmak yerine iş hayatına atılmaya karar veren 2 çocuk annesi Yadigar Benli (47), anneannesinden öğrendiği lokantacılık mesleğiyle bir işyeri açmaya karar verdi.

Önceleri yaptığı et ve sulu yemekleriyle müşterilerini ağırlayan Benli, ilçesine has yöresel yemekleri de menüsüne kattı. Üç kadının da iş gücüne katılmasını sağlayan Benli; yaptığı girişimle diğer kadınlara örnek oldu.

Sadece kadınların çalıştığı ve günlük 25 çeşit yemeğin üretildiği lokantada Benli ve mesai arkadaşları, müşterilerini misafir edasıyla ağırlamaya çalışıyor.

"Yemeklere anne eli değiyor"

Kadının her durumda güçlü ve başarılı olduğunu ifade eden Yadigar Benli şöyle devam etti:

"12 yıl önce evden başladığım bu meslekte önce küçük bir işletme kurdum. Önceleri daha az çeşit yemek yapıyorduk. Üç kadın çalışıyorduk daha sonra lezzetlerimiz ve iş arkadaşlarım sayesinde kendimi geliştirerek işletmemizi büyüttük. Şu anda 10 kadın arkadaşım çalışıyor. Bildiklerimi onlara aktararak onları kadınların her konuda güçlü ve başarılı olduğunu hissettiriyorum."

Kadın istihdamına da katkıda bulunduğunu söyleyen Benli, "Yemeklerimize anne eli değiyor, evde kendi yaptığımız yemekleri burada gelen misafirlerimize sunuyoruz. Biz onları müşteri olarak değil misafir olarak görüyoruz ve onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Burada şu 10 kadın çalışıyoruz, her gün farklı ev yemekleri yapıyoruz. Haftada bir gün 3-4 çeşit yöresel yemeklere de yer veriyoruz. Müşterilerimizin her isteğine cevap veriyoruz. Müşterilerimize teşekkür ediyoruz geri dönüşü güzel oluyor. Açıldığımızdan beri kalitemizden ve lezzetimizden ödün vermiyoruz. Kadın elinin değdiği her şey güzeldir. Kadınlar istediklerinde başaramayacakları hiçbir şey yok" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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