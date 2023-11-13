Devrek'te Filistin'e destek standı kuruldu

Devrek'te Filistin'e maddi destek amacıyla hayır çarşısı kuruldu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de ki Filistinliler yararına maddi destek amaçlı hayır çarşısı kuruldu. Devrek Müftülüğü tarafından organize edilen etkinlikte elde edilecek olan gelir İsrail'in işgal ettiği Gazze'de ki Filistinlilere gönderilecek. Cumhuriyet Alanına kurulan hayır çarşısında elli kilo et döneri, Devrek'e mahsus köy ekmekleri, gözlemeler, bazlamalar, yine ilçeye mahsus cevizli kömeçler, çorba ve çaylar satılarak elde edilen gelirin tamamı Gazze'ye gönderilecek.

Tamamı Devrekli esnafların destekleri ile hayata geçirildiğini ifade eden yetkililer, "Devrekli esnaflarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz Allah bu hayra vesile olan herkesten razı olsun" diye konuştular. - ZONGULDAK