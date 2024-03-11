Üye Girişi
Haberler

Devrek Pazarında Ramazan Ayı Hareketliliği

Güncelleme:

Zonguldak'ın en gözde pazarlarından olan Devrek pazarında Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hareketlilik başladı. Vatandaşlar, fiyatların yüksek olmasına rağmen Ramazan ayını rahat geçirebilmek için alışveriş yapmaya çalışıyorlar.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde pazarlarda Ramazan Ayı hareketliliği başladı.

Zonguldak'ın en gözde pazarları arasında yer alan Devrek pazarında Ramazan ayının gelmesi nedeniyle hareketlilik yaşanmaya başlandı. Pazartesi günleri kurulan ilçe pazarında vatandaşlar alışveriş yapmak için tezgahlara akın etmeye başladılar.

Geçen yıla kıyasla fiyatların oldukça yüksek olduğunu vurgulayan esnaf Mustafa Kesbiç, "Hurma, kayısı ve kuru üzümdeki fiyatları da adeta tavan yaptı. Yine bu yıl geçen yıla nazaran diğer bakliyat ürünlerinde de hissedilir oranda artışlar mevcut. Vatandaşlar her şeye rağmen rahat bir Ramazan ayı geçirebilmek için imkanlar ölçüsünde alışveriş yapmaya çalışıyorlar" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Devrek Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mikail Yılmaz kimdir? Memleket Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mikail Yılmaz kaç yaşında, nereli? DOLAR KAÇ TL OLDU? 1 dolar ne kadar? Mehmet Şimşek artışlarla ilgili ne söyledi? Murat Dal kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Murat Dal kaç yaşında, nereli? Mustafa Demirci kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Mustafa Demirci kaç yaşında, nereli? Hasan Söyler kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Hasan Söyler kaç yaşında, nereli? İşsizlik rakamları açıklandı! İşsizlik oranı ne oldu? 2024 İşsizlik oranları nedir? Fahrettin Eroğlu kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fahrettin Eroğlu kaç yaşında, nereli? Tunca Tuncer kimdir? Memleket Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Tunca Tuncer kaç yaşında, nereli? Bülent Tüylü kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Tüylü kaç yaşında, nereli? Serhad Özdamar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Yenimahalle Belediye Başkan adayı Serhad Özdamar kaç yaşında, nereli? Ahmet Hızlı kimdir? Memleket Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Hızlı kaç yaşında, nereli? Fahri Tuna kimdir? Zafer Partisi Ankara- Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Fahri Tuna kaç yaşında, nereli? Abdurrezzak İlbeyi kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbeyi kaç yaşında, nereli? Ayşegül Sevinmiş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Ayşegül Sevinmiş kaç yaşında, nereli? Faruk İlerisoy kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı Faruk İlerisoy kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title