Zonguldak'ta bir evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir evin mutfağındaki aspiratörün alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Devrek ilçesinde bir evin mutfağındaki aspiratörün alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü. Karşıyaka Mahallesi Sivişoğlu Sokak üzerinde bir apartmanın 3 katında bulunan evin mutfağındaki aspiratör, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. - ZONGULDAK