Zonguldak'ta Polis ve Savcı Rolünde Dolandırıcılık Zanlıları Yakalandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik Ankara ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yurt dışı ile de bağlantılı olduğu iddia edilen İ.E., H.B. ve H.D. isimli zanlılar Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Devrek Adliyesi'ne sevk edildi. Üç şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK