Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Polis ve Savcı Rolünde Dolandırıcılık Zanlıları Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı 3 şüpheli yakalandı. Ankara ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, yurt dışı bağlantılarıyla da ilişkilendiriliyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılık zanlısı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik Ankara ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yurt dışı ile de bağlantılı olduğu iddia edilen İ.E., H.B. ve H.D. isimli zanlılar Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Devrek Adliyesi'ne sevk edildi. Üç şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Dolandırıcılık Güvenlik Adliye Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title