Devrek Anadolu Lisesi Futbolcuları Filistin'e Destek İçin Kırmızı Boya Sürdü

Zonguldak'ta liselerarası futbol müsabakalarında Devrek Anadolu Lisesi oyuncuları ve antrenör Selçuk Sarı, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek amacıyla maça yüzlerine kırmızı boya sürerek çıktı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Fener sahasında düzenlenen liselerarası futbol il birinciliği maçları devam ediyor. Müsabakalarda bugün ilginç bir görüntü yaşandı.

Fener Anadolu Lisesi - Devrek Anadolu Lisesi maçı öncesinde, Devrek Anadolu Lisesi oyuncuları anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Devrek Anadolu Lisesi futbolcuları ve antrenör Selçuk Sarı, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek için maça yüzlerine kırmızı boya sürerek çıktı.

Devrek Anadolu Lisesi'nin anlamlı hareketi tribünlerden alkış aldı. Aynı zamanda Devrek Anadolu Lisesi, karşılaşmayı da 4-1 kazandı. - ZONGULDAK