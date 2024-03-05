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Zonguldak'ta Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale ediyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Çaydeğirmeni beldesi Merkez Mahalle'de, tekstil atölyesinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler binayı tamamen sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada itfaiye erleri, alevlerin sıçrama ihtimaline karşı deponun yanındaki ev ve ormanlık alanda soğutma çalışması yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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