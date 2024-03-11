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Zonguldak'ta Vatandaşlar Ramazan Ayının İlk Teravih Namazını Kıldı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vatandaşlar Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldılar. Camilerde yer bulamayanlar ise avlularda namazlarını kıldılar. İlçede Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vatandaşlar Ramazan ayının ilk teravih namazı kılmanın mutluluğunu yaşadılar.

İslam aleminin kutsal ayı ramazan başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı, yurt genelindeki camilerde kılındı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de vatandaşlar camilere akın ederek teravih namazı kıldılar. Camilerde yer bulamayanlar teravih namazını camilerin avlularında kıldılar.

İlk Teravih Namazı nedeniyle cemaate hitap eden müftülük görevlisi Müslümanların Ramazan Ayını kutlarken, "İlçemizde bu aya mahsus özel olarak etkinliklerimiz yer alacaktır. Ramazan ayı süresince hafızlarımız ve hocalarımız tarafından camilerimizde mukabeleler okunacaktır. Ayrıca bazı camilerimizde ise bayan hafızlarımız tarafından bayanlara yönelik mukabele programı tertip edilecektir. Kurtuluş ve rahmet ayı olan Ramazan ayında vatandaşlarımızın bu Kur'an ziyafetine iştirak etmelerini tavsiye ediyorum, bu mübarek ayın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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