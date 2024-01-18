Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürüttükleri saha çalışması çerçevesinde Devrek bölgesinde operasyon düzenlendi. Durumundan şüphelenilen S.K., E.A., E.T. ve K.H.E'nin yapılan üst aramasında; uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti ve kullanmak suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK